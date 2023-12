Jakie paznokcie na święta i Sylwestra? Poznaj trendy 2023

Poproś stylistkę o lakier z efektem flash

A co z Sylwestrem? Kobiety, które umówiły się do manicurzystki przed samą Wigilią, będą miały te same paznokcie także 31 grudnia. Pamiętajmy bowiem, że manicure hybrydowy czy żelowy nosi się przez trzy tygodnie. W takim przypadku najlepiej będzie zdecydować się na uniwersalną czerwień czy też błyszczące drobinki. Jednak panie, które pójdą do salonu na początku grudnia, a potem przed Sylwestrem, mają szansę najpierw zafundować sobie wzorki w postaci cukrowych laseczek, a następnie coś zupełnie innego.