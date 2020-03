Masz suchą skórę? Sprawdź, jakich kosmetyków nie powinnaś używać!

Czy wiesz, że stosując niewłaściwe kosmetyki nawilżające, pogarszasz stan suchej skóry? Nie tylko nie zapewniasz jej odpowiedniego poziomu nawilżenia, ale również narażasz na podrażnienia, stany zapalne i szybsze starzenie. Sprawdź, jakich preparatów unikać w pielęgnacji i co robić, by przywrócić naskórkowi miękkość i optymalny poziom nawilżenia.

Cera sucha – kosmetyki, których nie powinnaś używać

Kolejnym komponentem, który powinien znaleźć się na czarnej liście osób z suchą cerą, jest alkohol – denaturowany/etylowany (na opakowaniu opisany jako Alcohol Denat./Etyl.). Jest to agresywna substancja, która może wywoływać podrażnienia, zaczerwienienia, ale przede wszystkim szybką utratę wilgoci z komórek skóry. Doprowadza do przesuszenia i zaburzenia mikrobiomu skóry (naturalnej flory bakteryjnej, chroniącej ją przed szkodliwymi czynnikami).

Staraj się również odstawić kosmetyki myjące, których głównymi składnikami są SLS, SLES bądź ALS (Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate). To grupa mocnych surfaktantów przesuszających naskórek. Ich zbyt silne właściwości oczyszczające doprowadzają do naruszenia struktur warstwy ochronnej skóry, a w konsekwencji – do podrażnień. Są szczególnie niekorzystne w przypadku skór suchych, wrażliwych i atopowych. Zamiast kosmetyków z takimi substancjami wybieraj raczej łagodne preparaty, na przykład na bazie olejów lub aloesu .

Studiując skład kosmetyków pielęgnacyjnych, nie zapominaj o sprawdzaniu, czy ich formuła zawiera sztuczne barwniki i substancje zapachowe . Związki aromatyzujące i syntetyczne pigmenty nie wpływają korzystnie na stan naskórka. Tych komponentów używa się wyłącznie w celach estetycznych i zachęcających do zakupu. W przypadku skóry suchej, skłonnej do przesuszania się, są składnikami, których warto unikać także ze względu na możliwość wywoływania podrażnień. Jeśli delikatna, przesuszona tkanka z naruszonym płaszczem hydrolipidowym się z nimi zetknie, konsekwencją mogą być silne zaczerwienienia, szczypanie, pieczenie i swędzenie.

Jak prawidłowo nawodnić skórę suchą?

Kosmetyki na bazie olejów do nawilżania

Warto podkreślić, że witaminy A i E najlepiej rozpuszczają się właśnie w tłuszczach. I to kolejny powód, dlaczego warto zainwestować w produkty na bazie olejów. Jednym z nich jest Żel do skóry suchej Bio-Oil, który zawiera wyłącznie 3% wody oraz olejki rumiankowy, lawendowy, rozmarynowy, nagietkowy i witaminy A i E. Jest wolny od niekorzystnych dla skóry substancji, takich jak parabeny, alkohol, sztuczne barwniki i komponenty zapachowe. Dodatkowym atutem Żelu do skóry suchej Bio-Oil jest innowacyjna formuła gel-to-oil. Kosmetyk nakładamy na skórę w gęstej formie żelowej, ale przy kontakcie z ciepłem skóry zmienia się on w szybko wchłaniający się przyjemny olejek. Taka formuła jest dużo bardziej wydajna i odbudowuje naturalną barierę ochronną skóry, głęboko nawilża i nie zapycha porów.