Masz urodziny w kwietniu? Los ma dla ciebie konkretny plan

Chociaż wyniki badania trudno uznać za wiarygodne, brytyjscy naukowcy już dekadę temu zbadali, czy data narodzin ma wpływ na jakikolwiek aspekt życia człowieka. Po czterech latach uczeni z Cambridge ustalili, że matki, które zaszły w ciąże latem, dostarczyły sobie oraz dziecku znacznie wyżej dawki witaminy D, aniżeli kobiety, które zaszły w ciążę jesienią czy zimą. Badanie wykazało, że dzieci urodzone w kwietniu i maju mają przez to lepiej rozwinięty układ nerwowy, co przełożyło się na wyższy iloraz inteligencji, ale to nie wszystko. Okazało się, że wyższy poziom witaminy D znacząco wpłynął na rozwój układu odpornościowego — osoby urodzone wiosną są bardziej odporne na choroby.