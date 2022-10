Mate, czyli towarzysz, który zawsze dotrzyma ci kroku

Dla większości z nas to właśnie smartfon jest narzędziem numer jeden – asystentem w pracy i poza nią, oknem na świat, w które zerkamy tuż po przebudzeniu i komunikatorem, który łączy nas z innymi. Choć zabrzmi to górnolotnie, to często wydajność i możliwości tego właśnie urządzenia decydują o jakości naszego życia. Bo możemy irytować się, że nowe apki zawieszają się w kluczowych momentach, możemy tracić cenne minuty na gimnastykowaniu się z aparatem, by uchwycić dobry kadr, możemy przegapić ważną wiadomość, gdy znów rozładuje się nam bateria. Na szczęście wystarczy tylko jedna zmiana, by to wszystko odeszło w zapomnienie, a nasz dzień wyglądał zupełnie inaczej.