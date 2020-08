Mateusz Damięcki ma dość homofobii. Przytoczył życiorys wybitnego matematyka Alana Turinga

"Post ten kieruję do tych, którym wszystko się już pochrzaniło i zapomnieli, że przecież wszyscy kiedyś spotkamy się tam, na górze" - rozpoczyna Mateusz Damięcki .

Mateusz Damięcki o Alanie Turingu

Przypomina, że Turing w 1954 roku popełnił samobójstwo. Dlaczego? "W pewnym sensie dlatego, że był gejem"- wyjaśnia aktor. "Kochał swoją pracę tak bardzo, jak kochał mężczyzn. Ale wolność kochał ponad wszystko, dlatego kiedy w 1952 roku, na skutek oskarżenia go o uprawianie seksu z mężczyzną, czyli nielegalne w tamtych czasach naruszenie moralności publicznej (mimo że nie robił tego publicznie), gdy sąd pozwolił mu zdecydować o własnym losie stawiając go przed tragicznym dylematem - odsiadka lub terapia hormonalna - Turing wybrał to drugie. Na skutek przyjmowanych leków hormonalnych urosły mu piersi, a proces chemicznej kastracji wszedł w nieodwracalną fazę" - dodaje.