Mateusz Morawiecki świętuje Dzień Ojca. Skrajne reakcje internautów

Premier Mateusz Morawiecki uczcił Dzień Ojca. Z okazji rodzinnego święta zamieścił na swoim oficjalnym profilu wpis, w którym pisze o tym, jak ważny to dla niego dzień. To kolejny z prywatnych wpisów Morawieckiego, który aktywnie prowadzi konto na Facebooku od sierpnia 2019 roku. Od czasu do czasu premier dzieli się na nim fotografiami z życia prywatnego. Tym razem pokazał kilka archiwalnych zdjęć z dziećmi.