Matka poszła na imprezę. Jej córeczka umarła z wycieńczenia

Sędzia nie miała wątpliwości

W czasie rozprawy obrońca kobiety argumentował, że była ona wrażliwą matką. Tłumaczył, że była młoda. Sędzia jednak nie miała wątpliwości co do wyroku. - Dziecko całkowicie polega na matce, by zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Suma cierpień, których doznała w ostatnich dniach swojego życia jest nie do zniesienia. Musiała to znosić, żebyś ty mogła świętować urodziny swoje i swoich znajomych, jako beztroska nastolatka – mówiła sędzia Christine Laing do oskarżonej.