"Matki, żony i kochanki". Jak potoczyły się losy aktorek z serialu?

Choć od premiery kultowego serialu "Matki, żony i kochanki" minęło równo 25 lat, to widzowie do dziś doskonale go pamiętają i mają do niego wielki sentyment. Pewnie niejeden fan wciąż potrafi zanucić piosenkę Anny Jurksztowicz z czołówki.

Share

Kadr z serialu "Matki, żony i kochanki" Źródło: East News