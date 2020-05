Matowa pomadka. Redakcyjny przegląd perełek

Matowe pomadki są dostępne we każdych możliwych kolorach i odcieniach. Wszystkie marki kosmetyczne pokusiły się o wyprodukowanie własnej kolekcji, a założę się, że kilka szminek znajdzie się w waszych torebkach. My również lubimy mat, dlatego prezentujemy redakcyjny przegląd matowych pomadek na każdą kieszeń.

Jeśli mówimy o matowych pomadkach, to nie sposób nie wspomnieć o kolekcji Kylie Jenner, która jako jedna z pierwszych wypuściła zestawy szminek i konturówek. Jej produkty okazały się hitem, a kiedy na stronie internetowej pojawiła się dostawa, to wyprzedawała się w kilka sekund. My ukochaliśmy sobie kolor "Bad Lil Thing", który jest idealnym odcieniem czerwieni. Przez zimne tony podkreśla biel naszych zębów oraz długo utrzymuje się na ustach.