Matowy zamsz. Takie buty najchętniej nosi się wiosną!

Buty z kolorowego zamszu to dobra inspiracja na słoneczne, wiosenne dni. Botki, szpilki, czółenka i balerinki w pięknych, nasyconych kolorach to dobre uzupełnienie stylizacji na tę porę roku.

Zamszowe buty – jak nosić matowe materiały?

Zamszowa skóra jest uważana za elegancką. Może być noszona do ubrań formalnych i nieformalnych. Sekretem podkreślenia jej uroku jest umiejętne zestawienie jej z kontrastującym akcentem o gładkiej lub lekko połyskującej powierzchni. W przypadku butów przykładem mogą być baleriny z błyszczącą ozdobą, haftem lub metaliczną lamówką.

Eleganckie i stylowe – na niskim obcasie

Jeśli w pracy spędzamy dużo czasu w eleganckich strojach, wybierzmy niższe szpilki lub stabilne czółenka na słupku. Jeśli nie jesteśmy przyzwyczajone do wysokich szpilek, możemy zacząć od modelu na niższym obcasie o wysokości od około 5 do 7 centymetrów. Takie buty także będą dość uniwersalne do najchętniej wybieranych zestawów ze spodniami i bluzką oraz do mniej formalnych strojów, na przykład do sukienek dzianinowych i z golfem.

Szpilki z zamszu — wiosenna elegancja

Eleganckie szpilki z zamszu z subtelnym noskiem w szpic to najchętniej wybierana alternatywa dla klasycznych modeli ze skóry naturalnej. To wysokiej klasy buty damskie, które wyróżniają się w tłumie. Mają to "coś", co sprawia, że nawet jeśli to klasyczny fason, czujemy się w nich pewnie i stylowo. Buty z zamszu z metalowym noskiem lub smukłą, błyszczącą szpilką to dobre rozwiązanie.

Zaletą zamszu jest to, że matowa powierzchni łagodzi intensywne barwy. Kanarkowe szpilki w połyskliwym wydaniu mogłyby się wydawać zbyt jaskrawe, ale ciepły, matowy odcień tego koloru prezentuje się efektownie, jest dużo bardziej stonowany. Idealna opcja do wiosennych stylizacji z beżowym trenczem i jeansami.

Zamszowe buty – idealne do pracy

Oddychające, wygodne, eleganckie i najlepiej dość uniwersalne. Takie cechy powinny mieć odpowiednie buty, które zabieramy na zmianę do biura, aby móc komfortowo zrzucić kozaki i botki. Jaki mamy na to pomysł? Najlepsze do pracy będą: baleriny, lekkie półbuty lub mokasyny, niskie szpilki oraz niezastąpiona alternatywa dla szpilek, czyli czółenka na słupku. Zamsz to świetne rozwiązanie także dlatego, że nasze biurowe buty raczej nie będą musiały towarzyszyć nam w czasie przeprawy przez zalaną deszczem ulicę. Dzięki temu nasze zamszowe buty dłużej zachowają swój elegancki styl.

Po godzinach zarówno fason, jak i kolor może być bardziej oryginalny. Jedną z naszych inspiracji są piękne, kobiece odcienie fuksji albo klasyczna czerń.

Półbuty, mokasyny, oksfordy – wygodne buty