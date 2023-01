"Matrix" na miarę naszych czasów. Kazadi dała lekcję stylu w skórzanym zestawie

Patricia Kazadi przyciągała spojrzenia drapieżną stylizacją

Nie ma wątpliwości co do tego, że Patricia Kazadi śmiało bawi się modą i wychodzi jej to na korzyść. Teraz zaprezentowała się w czarnym, skórzanym zestawie, na który złożyły się: długi płaszcz oraz spodnie z wysokim stanem oraz bardzo szerokimi nogawkami (wide leg), które od kilku miesięcy biją rekordy popularności. Wokalistka zdecydowała się na jeszcze jeden głośny trend, czyli bieliźniany micro top. Całość uzupełniła masywnym wisiorem, a wisienką na torcie była ekstrawagancka fryzura – również przywodząca na myśl charakteryzację z filmów futurystycznych.