Patricia Kazadi jak zmysłowa księżniczka. Tak wyglądała na Gali Marki Roku

Patricia Kazadi zachwyciła

Na tę okazję Patricia Kazadi wybrała długą do ziemi kreację w ciemnozielonym kolorze. Postawiła na suknię z ciężkiego materiału z dekoltem, który nosi nazwę "królowej Anny". Marszczona w okolicach biustu kreacja podkreślała talię celebrytki. Długie rękawy sprawiały, że wyglądała bardzo odświętnie. Do tego Patricia Kazadi dobrała wyjątkową torebkę w kształcie kuli z okrągłą, metalową rączką. Ten dodatek przypominał choinkową bombkę i nawiązywał do świąt. Dopełnieniem stylizacji był wysoki kok, elegancki makijaż i ciemny manicure. Wyglądał niezwykle uroczyście.