Matylda Damięcka o oskarżeniach wobec Trumpa. Fani komentują: "Złoto"

Doniesienia zza oceanu wymownie skomentowała na Isntagramie Matylda Damięcka. Opublikowała rysunek, na którym Donald Trump ma na sobie charakterystyczny dla amerykańskich aresztów pomarańczowy uniform. Grafikę podpisała sugestywnym hashtagiem #orangeisthenewtrump, który jest bezpośrednim nawiązaniem do opowiadającego o losach kobiet przebywających w więzieniu serialu "Orange Is The New Black".