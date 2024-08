Mąż jest jej trenerem. Zdradziła sposób na udany związek

Ostatnio Aleksandra Mirosław wzięła udział w pokazie zorganizowanym przez "Top Model", który miał promować profilaktyczne badania kobiet. Złota medalistka olimpijska nie ukrywa, że choć na co dzień stawia na wygodne stroje, lubi od czasu do czasu się wystroić. W najnowszym wywiadzie dla dziennik.pl opowiedziała także o wsparciu, jakie otrzymuje od męża-trenera.

Aleksandra Mirosław w Sopocie miała okazję zaprezentować się w roli modelki. Olimpijka przeszła po wybiegu w niezwykle kobiecej sukience, a do tego w wysokich szpilkach. Jak sama przyznała, lubi dobrze wyglądać.

Znacznie mniejszą wagę przywiązuje z kolei do paznokci, które z racji wykonywanego sportu i zawodu nie mogą być zbyt długie. Rekordzistka świata pracuje bowiem w wojsku. Na co dzień mieszka w swoim domu w Lublinie, a w jednostce przybywa wyłącznie podczas szkoleń.

