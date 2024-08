Zdobywczyni złota w "nagiej" sukience. Mirosław zadziwiła wszystkich

Sukienka maxi charakteryzowała się dekoltem typu halter oraz prostym dołem . Nic dodać, nic ująć. Może tylko sandałki na szpilkach, które dodatkowo wydłużyły sylwetkę. Czyżby olimpijka miała dołączyć do grona najlepiej ubranych Polek? Jeśli pójdzie tak dalej, to miejsce ma jak w banku.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!