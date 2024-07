Ekspert spojrzał na jej ręce. Dla niego to jednoznaczny gest

Była prokuratorką okręgową, generalną i senatorką stanu Kalifornia. 20 stycznia 2021 roku Kamala Harris jako pierwsza kobieta została zaprzysiężona na urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych . Teraz gdy Joe Biden oficjalnie zrezygnował z walki o reelekcję, to ona ma zostać kandydatką Partii Demokratycznej.

Swoją kampanię rozpoczęła później niż Donald Trump, dlatego musi działać szybko. Do sieci trafił już pierwszy spot wyborczy, w którym wielokrotnie pada słowo "wolność". Podkreślana jest jedność, akceptacja i dobrostan. Co na ten temat ma do powiedzenia ekspert?