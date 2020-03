Mąż Marioli jest cholerykiem. Wulgarne wyzwiska sprawiają, że kobieta myśli o rozwodzie

"Mój mąż mnie nie szanuje, wścieka się o byle głupoty, krzyczy i wyzywa mnie od najgorszych. Oczywiście oprócz tych akcji, które mają miejsce mniej więcej raz w miesiącu, jest między nami dobrze. On nie potrafi zaakceptować tego, że coś pójdzie nie po jego myśli i nigdy nie przepraszam. Co najwyżej, obraża się na tydzień lub dwa" – wyjaśnia. "Zastanawiam się, czy jest co ratować. Wiem, że powinnam odejść, ale mamy 2 dzieci. Poza tymi akcjami jest ok, ja już raz się rozwiodłam, bo pierwszy mąż mnie zdradzał i nie chcę drugi raz być sama. Z drugiej strony wiem, że nie zasługuję na takie traktowanie" – zwierzyła się internautom.

"Trudno mi radzić, bo nie rozumiem ludzi, z którymi nie da się usiąść i spokojnie porozmawiać, wyciągnąć wnioski i pracować nad sobą. Jeśli rozmawiasz z nim na spokojnie i uświadamiasz mu, że niszczy w ten sposób twoją miłość, że może doprowadzić tym do rozpadu rodziny i żeby pracował nad metodami wyciszania się, bo to konieczne, by was zatrzymać, a on zaraz znowu to robi to trudno tu doradzać. Powinien nauczyć się panować nad językiem, inaczej bym złożyła pozew o separację, może to nim wstrząśnie" – zasugerowała jedna z użytkowniczek forum.