Mąż nie chciał się z nią kochać. "Diagnoza" seksuologa ją dobiła

Seksuolog przekroczył granice

Terapeutka zwróciła uwagę, że seksuolog nie powinien nigdy swojego pacjenta oceniać ani krytykować. Podzieliła się też historiami, jakie usłyszała od swoich pacjentek. Jedna z nich miała nadwagę i szukała pomocy w związku z niskim libido męża. - I usłyszała od seksuologa: "No, może jak pani schudnie, to mężowi podniesie się libido!". Trudno to komentować, bo to jest złe na każdym poziomie: nie tylko seksistowskie, ale też nieprofesjonalne - powiedziała Katarzyna Klimko-Damska.