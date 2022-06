Mąż to niejedyna miłość Grażyny Torbickiej. W życiu gwiazdy szykują się zmiany

Grażyna Torbicka to ikona telewizji. Gdy pojawia się na ważnych wydarzeniach branżowych, staje się tematem numer jeden w mediach. Ostatnio zachwyciła wspaniałą kreacją na gali Orłów 2022. "Życie na Gorąco" donosi, że to zapowiedź zmian w jej życiu. Okazuje się, że mąż Torbickiej to nie jest jej jedyna miłość.