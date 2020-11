Mąż zarządza ciałem żony? Katoliccy youtuberzy o seksie po ślubie

Cytując Pismo Św., a dokładniej list Świętego Pawła do Koryntian, para przekonywała, że od dnia zawarcia związku małżeńskiego, ciało małżonków nie należy już do nich, a "seks małżeński jest obowiązkiem" i nie powinno się podczas niego skupiać na własnej przyjemności.

"Co więcej, ta sfera seksualna jest bardzo wrażliwą i delikatną sferą, i na przykład często u mężczyzn wiąże się z poczuciem własnej wartości, więc jakieś zranienie w tej sferze, jakieś niespełnienie, może powodować obniżenie poczucia własnej wartości. To jest bardzo ważne. Co więcej, taka odmowa współżycia nieuzasadniona może prowadzić do grzechu, gdyż taka osoba, której odmawiamy, może wybrać grzech. I to są grzechy seksualne, takie jak pornografia, masturbacja, ale mogą to być również uzależnienia, ucieczka np. w alkohol, również w gry."