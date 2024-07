Kończy 56 lat. Cierpi na poważną chorobę

Anna Korcz jest znaną aktorką telewizyjną, która zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki roli Izy Brzozowskiej w serialu "Na Wspólnej". W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza. Dwukrotnie wyszła za mąż i doczekała się trójki dzieci. Co wiemy o życiu prywatnym aktorki?

Aktorka bardzo chciała uniknąć błędów rodziców. Marzyła o pełnej, kochającej się rodzinie . Niedługo po wyprowadzce z domu, poznała starszego o cztery lata Roberta Korcza. Doczekali się dwóch córek, Katarzyny i Anny. Niestety, mąż nie poświęcał czasu rodzinie, co wpłynęło na ich relację. Z czasem okazało się, że regularnie ją zdradzał.

Trzy lata po rozwodzie poznała Pawła Pigonia . Spotkała go przypadkiem, podczas nagrań do "Na Wspólnej".

