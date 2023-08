Mąż związał się ze studentką. Dziś razem ją odwiedzają

Poważna choroba

W 2015 roku Barbara Sołtysik zakończyła karierę z powodu szybko postępującej choroby neurologicznej. Rodzina nie sprecyzowała, o jakie schorzenie chodzi, jednak w mediach pojawiają się sugestie, że ma to związek z zaburzeniami pamięci. - Dziś jej codzienność to strzępy obrazów, które rozmazują się w zakamarkach niepamięci. Przeszłość już nigdy jej nie dotknie, nawet we wspomnieniach - mówił na łamach "Życia na gorąco" informator z otoczenia artystki.