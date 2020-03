Meghan Markle i książę Harry zaczynają nowe życie. Oto zmiany, jakie ich czekają

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

31 marca Meghan i Harry oficjalnie przestają pełnić obowiązki starszych członków rodziny królewskiej. Czeka ich wiele zmian i nowych obowiązków. Głos w sprawie zabrała sama królowa. Wyjaśniła, jakie ma do tego podejście. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Meghan i Harry zaczynają nowe życie. Już wiadomo, co z ich tytułami (Getty Images) W styczniu Maghan i Harry ogłosili, że rezygnuje z funkcji starszych członków rodziny królewskiej. Pytaniami i domysłami, jak będzie teraz wyglądać ich codzienność, żył cały świat. Pałac Buckihngam oczywiście nie mógł pozostawić tej decyzji bez echa. Odbył się historyczny szczyt pomiędzy królową, księciem Karolem, księciem Williamem oraz księciem Harry. Podczas debaty spisano umowę, która wchodzi w życie od 1 kwietnia. Meghan i Harry zaczynają nowe życie Meghan i Harry, którzy niedawno przeprowadzili się do Los Angeles ze swoim 10-miesięcznym synem Archiem, oficjalnie wycofali się ze swoich dawnych obowiązków królewskich i nie będą już podejmować obowiązków przedstawicielskich w imieniu królowej ani reprezentować Wspólnoty Narodów, ale będą mogli utrzymać swoje dawne patronaty. Zapewnili, że nadal będą podtrzymywać wartości Królowej. Meghan i Harry są obecnie uważani za "niezależnych finansowo", ponieważ nie otrzymują już od podatników funduszy Sovereign Grant. Jako prywatnie finansowani członkowie rodziny królewskiej, mają oni pozwolenie na uzyskiwanie własnych dochodów i możliwość realizowania własnych prywatnych interesów charytatywnych. Obecnie przygotowują plany nowej organizacji non profit.

Chociaż zachowają swoje tytuły szlacheckie (Jego/Jej Królewskiej Mości), nie będą już aktywnie z nich korzystać. Jako wnuk królowej i drugi syn księcia Walii, Harry pozostaje szósty w kolejce do tronu, a Zakon Precedensów pozostaje niezmieniony. Nadal będą znani jako książę i księżna Sussex. Jeśli chodzi o więzy wojskowe Harry'ego, zachowa on szeregi majora, dowódcy porucznika i dowódcy dywizjonu podczas 12-miesięcznego okresu próbnego. Jednak jego honorowe stanowiska wojskowe nie zostaną wykorzystane. Meghan i Harry też nie będą już używać swojej marki "Sussex Royal" ani żadnej iteracji słowa "królewski". Do czasu zakończenia 12-miesięcznego przeglądu nowych ustaleń nie zostaną wyznaczone żadne nowe nominacje na te stanowiska. – Jak wcześniej uzgodniono z rodziną królewską, książę i księżna Sussex nie będą już używać nazwy Sussex Royal dla swojej organizacji charytatywnej, Instagrama lub strony internetowej. Na razie nie będzie żadnych dodatkowych informacji na temat ich kolejnych kroków" - powiedział rzecznik pary. W poniedziałek na profilu Sussex Royal pojawił się ostatni wpis Meghan i Harr'ego Para podziękowała w nim za dobro i życzliwość, którą otrzymali. Prosili również, by dbać o siebie i swoich najbliższych. Królowa Elżbieta nie ukrywała, że decyzja Meghan i Harry'ego była dla niej dużym zaskoczeniem. Powiedziała jednak, że zawsze będą mieli specjalnie miejsce w rodzinie oraz cieszyła się, że Meghan tak szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości.