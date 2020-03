Meghan Markle i książę Harry żegnają się z fanami na Instagramie. To ich ostatni post jako książęcej pary

"Jak wszyscy możemy odczuć, świat w tej chwili wydaje się wyjątkowo delikatny.Jesteśmy jednak przekonani, że każda istota ludzka ma potencjał i szansę na dokonanie zmiany - jak teraz na całym świecie, w naszych rodzinach, naszych społecznościach i na pierwszej linii frontu - razem możemy podnieść się nawzajem, aby uświadomić sobie pełność tej obietnicy" – zaczęli wpis, motywując fanów do zmiany i zjednoczenia w czasie panującego kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

"To, co jest w tej chwili najważniejsze to zdrowie i dobre samopoczucie każdego na całym świecie oraz znalezienie rozwiązań wielu problemów, które pojawiły się w wyniku pandemii. Ponieważ wszyscy odgrywamy pewne role podczas tej globalnej zmiany i towarzyszącej jej zmianie nawyków, w tym nowym rozdziale skoncentrujemy się na zrozumieniu, w jaki sposób możemy lepiej przyczynić się światu. Chociaż możecie nas tutaj nie widzieć, nasze prace są kontynuowane" – zapowiedzieli.