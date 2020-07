Meghan Markle krytykowana przez Glorię Hunniford. Jest przekonana, że eksksiężna pomagała w pisaniu kontrowersyjnej książki

W Wielkiej Brytanii trwają prace nad książką, która może dolać oliwy do ognia w świecie rodziny królewskiej. Dwóch znanych dziennikarzy, Omid Scobie i Carolyn Durand, którzy od lat specjalizują się właśnie w sprawach związanych z monarchią brytyjską, postanowiło spisać na papierze wszystko, co wiedzą na temat Meghan i Harry'ego.

Meghan Markle skrytykowana przez dziennikarkę

W sieci szybko pojawiły się doniesienia sugerujące, że Meghan współpracuje z autorami i przekazuje im cenne informacje, które zdyskredytują najbliższych jej męża. Co prawda rzecznik książęcej pary zaprzeczył tym doniesieniom, ale i tak nie brakuje głosów twierdzących coś zupełnie innego.

80-letnia dziennikarka przyznała, że na początku lubiła Meghan i wierzyła, że będzie powiewem świeżości w tradycyjnej brytyjskiej rodzinie królewskiej, ale z czasem zauważyła, że jest za bardzo skoncentrowana na sobie, a powrót do Stanów Zjednoczonych traktuje jako coś oczywistego. "Widzę manipulację lub to, co uważam za manipulację" – podkreśliła w trakcie rozmowy w programie "Loose Women".