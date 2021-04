Meghan Markle nie zamierza odpuszczać. Biografka przewiduje "walkę"

Księżna ma dosyć uszczypliwości

Kontrowersyjny dziennikarz nie poprzestał na szkalowaniu Meghan. Co jakiś w mediach społecznościowych zgryźliwie komentuje każde zachowanie Sussexów. Według królewskiej biografki Angeli Levin w najbliższym czasie usłyszymy o podjętych krokach przez żonę księcia Harry’ego. Pisarka uważa, że Meghan nie zamierza bagatelizować całej sprawy i chce "walczyć" z krytykującym ją dziennikarzem.

Zdaniem Levin księżna Sussex już pracuje z prawnikami, którzy szykują stosowany pozew. "Wyobrażam sobie, że prawnicy Meghan zastanawiają się teraz, czy jest jakieś zdanie lub cokolwiek, za co mogliby pociągnąć Piersa do odpowiedzialności" - dodała w rozmowie z "TalkRADIO".

Jeśli zaś chodzi o samego Piersa Morgana, to zdaje się on w ogóle nie przejmować możliwą wojną z Meghan. Ostatnio zamieścił na Twitterze wpis, w którym zasugerował, że ma wsparcie wiernych widzów z całego świata, nawet z Polski.

"Właśnie poszedłem na spacer do parku. Otrzymałem ogromne wsparcie od grupy Amerykanów, dwóch Filipińczyków, Włocha, Francuzki i polskiej kobiety z czerwonymi włosami, która poinformowała mnie, że mam "całkowite wsparcie od jej całego kraju". Dobrze mieć cały świat po swojej stronie..." - możemy przeczytać.

