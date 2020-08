Meghan Markle podarowała Kate Middleton luksusowy prezent. Niewiele tym wskórała

Meghan Markle postanowiła "przełamać lody" z księżną Kate, przyszłą szwagierką, wręczając jej upominek. Jak twierdzą autorzy biografii Harry'ego i Meghan, choć Amerykance udało się trafić w gust żony Williama, finalnie jej gest nie wpłynął na ich relację.

"Finding Freedom", książka, na którą fani (i antyfani) Meghan Markle czekają z wypiekami na twarzach, lada moment pojawi się w sprzedaży. Już teraz jednak możemy poznać kilka smaczków z życia eksksiężnej Sussex i jej męża, księcia Harry'ego.

Meghan Markle podarowała Kate Middleton prezent

Dziś brytyjska prasa rozpisuje się na temat prezentu, który Maghan podarowała Kate w styczniu 2017, podczas ich pierwszego spotkania. Jak informują autorzy biografii, Omid Scobie i Carolyn Durand, księżna Kate otrzymała od Meghan luksusowy notes marki Smythson. Notes miał być prezentem urodzinowym, które Kate obchodziła dzień wcześniej.

Produkty papiernicze Smythson nie należą do najtańszych. Okładki notesów wykonane są z naturalnej skóry, a ich ceny zaczynają się do 39 funtów (ok. 190 zł) za kieszonkowy format do... 215 funtów. Jeśli zastanawiacie się, z czego jest zrobiony zeszyt wart 1000 zł i czy nie są to diamenty, niewiele się pomyliliście. Model Portobello, najdroższy z kolekcji Smythson, oprawiony jest w skórę krokodylą, a wykończony został jedwabiem.

Choć taki prezent mógłby wprawić w zakłopotanie zwykłego śmiertelnika (kto wydaje 1000 zł na notes?!), Kate Middleton zwykłą śmiertelniczką nie jest, a prezent od Meghan świetnie trafił w jej gust.

Getty Images Meghan Markle i Kate Middleton w 2017 roku

Konflikt między Meghan Markle a Kate Middleton

Ostatnio autorzy biografii książęcej pary skomentowali relację między Meghan a Kate. Stwierdzili, że księżne nigdy się nie zaprzyjaźniły, za to Markle była "rozczarowana" postawą swojej szwagierki. Co ciekawe, to wtedy głos zabrała królewska komentatorka Katie Nicholl. Przywołała sytuację, kiedy to Kate wysłała prezent szwagierce.

By naprawić ich relację, Kate wysłała Meghan bukiet kwiatów. Gest Middleton zaskoczył Markle, jednak nie spełnił swojego zadania. Meghan miała stwierdzić, że "to nie wystarczy". Może bardziej by się ucieszyła, gdyby dostała od Kate notes z krokodylej skóry?

