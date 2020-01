Melania i Donald Trump spędzili 15. rocznicę ślubu oddzielnie. To pierwsza taka para prezydencka w historii

Melania Trump nie towarzyszyła mężowi podczas podróży na konferencję World Economic Forum w Szwajcarii. Po raz kolejny spędzili rocznicę ślubu oddzielnie.

To nie pierwszy raz, kiedy Melania Trump nie poleciała z mężem na World Economic Forum w Szwajcarii. W 2018 roku pierwsza dama również zmieniła plany. Powodem był skandal z Trumpem w roli głównej, a ściślej to, że zapłacił 130 tys. dolarów aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels, by milczała o swojej "przygodzie" z prezydentem, która miała miejsce w 2006 toku.