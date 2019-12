Melania Trump błyszczy. Pierwsza dama pokazała zdjęcie przy choince

Melania Trump zawsze zachwyca swoimi stylizacjami. Pierwsza dama musi wyglądać idealnie, szczególnie w święta Bożego Narodzenia. Nic dziwnego, że jej świąteczne zdjęcie podbiło serca fanów.

Melania Trump na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie przy choince. Pierwsza dama pomaga św. Mikołajowi dostarczyć prezenty do dzieci na całym świecie.

Grudzień jest miesiącem, w którym trzeba błyszczeć. Bogato przystrojone choinki, świąteczne lampki i dekoracje, a także sylwestrowe i wigilijne kreacje sprawiają, że ten miesiąc jest wyjątkowy. Melania Trump doskonale o tym wie, co widać po jej świątecznej stylizacji.

Melania Trump dobrała do niej srebrne, brokatowe szpilki również o klasycznym kroju. Choć na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to zbyt wiele, jej stylizacja idealnie pasuje do panującej dookoła aury amerykańskich świąt.