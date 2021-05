Melania Trump i Donald Trump rozstaną się tego lata. Powodów jest kilka

Melania Trump nie spędzi lata z mężem

Jak pisze francuski magazyn "Gala", Melania Trump zostaje na Florydzie podczas gdy jej mąż Donald Trump opuści stan i uda się do New Jersey. Poleci do jednego ze swoich klubów golfowych. Letnie upały zbliżają się wielkimi krokami, a on chce uniknąć piekącego słońca, w odróżnieniu od małżonki.