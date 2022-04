Melania Trump kończy 52 lata. Prawie połowę swojego życia spędziła u boku Donalda Trumpa

Melania Trump przyszła na świat 26 kwietnia 1970 roku w miejscowości Sevnica na terenie Jugosławii (obecnie Słowenii) jako Melania Knavs. Podjęła studia projektowania i fotografii, jednak porzuciła je na rzecz kariery modelki, którą rozpoczęła w 1988 roku. Wyjechała wtedy do Mediolanu, a następnie do Paryża i osiągnęła wielki sukces. Jej zdjęcia pojawiły się na okładkach najbardziej prestiżowych magazynów o modzie takich, jak "Vogue" czy "Harper’s Bazaar". Potem modelka, która przyjęła niemieckobrzmiące nazwisko Knauss, wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam poznała Donalda Trumpa.