Melania Trump na spotkaniu z Putinem. Internauci do dziś wspominają jej wyraz twarzy

Internauci o wyrazie twarzy Melanii Trump

Nagranie sprzed kilku lat, które pojawiło się m.in. na profilu @patriziaishere na TikToku, do dziś jest wspominane przez internautów na całym świecie. Jedni twierdzą, że Melania Trump była przerażona spotkaniem z Władimirem Putinem, którego, po prostu, się bała. Inni natomiast, że jej uśmiech był bardzo sztuczny, dostosowany jedynie do sytuacji, a kiedy tylko się odwróciła, pokazała, że nie ma ochoty na wymianę zdań z prezydentem Federacji Rosyjskiej. Chwilę później musiała jednak zapozować do wspólnych zdjęć.