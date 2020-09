Melania Trump włożyła kurtkę z kontrowersyjnym napisem. Jej była przyjaciółka zdradziła, dlaczego

Melania Trump na spotkanie z dziećmi imigrantów w ośrodku odosobnienia w Teksasie włożyła kurtkę z napisem "I really don't care, do u?", co w swobodnym tłumaczeniu oznacza "mam to gdzieś, a ty?". Swoim ubiorem wywołała burzę. Jej była przyjaciółka i doradczyni rzuca światło na powód, jaki mogła mieć żona prezydenta USA, aby włożyć taką kurtkę.

Melania Trump na spotkanie z dziećmi imigrantów włożyła kontrowersyjną kurtkę (Getty Images)