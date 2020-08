Melania Trump i jej nienawistne spojrzenie w stronę Ivanki Trump. To nagranie obiegło cały świat

Po tym, jak Ivanka Trump odniosła się do przemówienia ojca, rzuciła krótkie spojrzenie w stronę Melanii Trump. Żona prezydenta Stanów Zjednoczonych uśmiechnęła się do niej i skinęła głowę. Po czym skierowała na nią zimny wzrok i kwaśny wyraz twarzy. Całe to zdarzenie zostało udokumentowane.