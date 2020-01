WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 melania trumpDonald Trump Ewelina Miszczuk wczoraj (06:41) Melania Trump została zapytana o postanowienie noworoczne. Jej odpowiedź wywołała skrajne reakcje Melania Trump podkreśliła, że postanowieniem noworocznym powinien być pokój na świecie. Jej wypowiedź niektórych zachwyciła, innych oburzyła. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Melania Trump (Getty Images) Melania Trump została zapytana przez dziennikarzy na konferencji prasowej o postanowienie noworoczne. Odpowiedziała z szerokim uśmiechem: "Pokój na świecie". Donald Trump odparł na to, że postanowień na nowy rok nie powinno się mówić na głos. On sam nie chciał zdradzić, czego chce najbardziej na nowy rok, ale powiedział, że to kwestia ważna dla Stanów Zjednoczonych. Melania Trump - postanowienie noworoczne Wypowiedź Melanii Trump wywołała burzę na Twitterze. Pojawiło się mnóstwo słów krytyki od osób, które potępiają agresję USA wobec innych krajów. Jedna z nich nawiązała do kampanii Melanii "Be Best". "Nie przeszkadzajcie jej, ona jest BeBesting" – czytamy w komentarzu. "Mówi jak na konkursie piękności" – podkreślił inny internauta. Jednak pojawiło się też dużo głosów pochwalających jej przesłanie. "Uwielbiam twoje postanowienie" - napisała jedna z jej obserwatorek na Twitterze. Być może forma wypowiedzi pierwszej damy mogłaby być trochę inna, ale apel na pewno jest ważny. A wy co o nim sądzicie? Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne