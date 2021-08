Pokochały "Piotrusiów Panów". "Zostawił mnie w momencie, gdy dowiedział się o ciąży"

I wtedy stało się coś nieoczekiwanego, Martyna zaszła w ciążę. - To była wpadka, zawiodła antykoncepcja. Byłam przekonana, że Jacek się ucieszy. W końcu się kochaliśmy i planowaliśmy wspólne życie. Jednak on wpadł w furię, zaczął mnie wyzywać od "szmat", kwestionować swoje ojcostwo, wmawiał mi, że się puszczałam, a na końcu zasugerował aborcję - wspomina Martyna. Dla kobiety usunięcie ciąży nie wchodziło w grę. Jacek ostatecznie postanowił się wyprowadzić, nie interesowały go dalsze losy partnerki i potomka. Zmienił numer telefonu, zamieszkał w nowym miejscu, całkowicie odciął się od znajomych.