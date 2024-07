Metale ciężkie w tamponach? Naukowcy ostrzegają

Ok, rozumiem

Wydawać by się mogło, że tampony można zaliczyć do jednych z najbezpieczniejszych środków higienicznych, po które kobiety sięgają podczas menstruacji. Okazuje się, że w ich składzie można znaleźć substancje groźne dla naszego zdrowia.

Na łamach magazynu "Environment International" naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley opublikowali wyniki badań tamponów 14 popularnych marek. Eksperci przyznali, że we wszystkich znajdowały się metale ciężkie. Czy to oznacza, że stosowanie tego typu środków higienicznych jest dla nas niebezpieczne?

Niebezpieczne substancje znalezione w tamponach

Główna autorka badania, Jenni A. Shearston, podkreśliła, że do tej pory nie było zbyt wielu badań na temat tego, co dokładnie znajduje się w tamponach. To błąd, ponieważ skóra w okolicach intymnych jest bardzo delikatna i świetnie wchłania substancje, z którymi ma styczność.

Naukowcy wzięli pod lupę aż 30 rodzajów tamponów dostępnych na terenie USA, Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej. Szukali w nich takich substancji jak: arsen, bar, wapń, kadm, kobalt, chrom, miedź, żelazo, mangan, rtęć, nikiel, ołów, selen, stront, wanad i cynk. Niestety ustalili, że powyższe metale znajdują się we wszystkich przebadanych produktach.

Warto jednak podkreślić, że ilość poszczególnych substancji w tamponach różniła się od siebie. Wszystko zależało bowiem m.in. od tego, gdzie były one sprzedawane, jakiej były marki, a także z jakich tworzyw je produkowano.

Czy tampony są niebezpieczne?

Trudno jest wskazać jeden konkretny powód pojawienia się metali w tamponach. Mogły one bowiem przedostać się do nich za pomocą wody, powietrza, gleby lub podczas produkcji. To nie oznacza jednak, że należy całkowicie z nich zrezygnować.

Naukowcy zaznaczyli, że nie udało im się stwierdzić, czy ilość znalezionych w tamponach metali może mieć negatywny wpływ na zdrowie kobiet. W tym celu potrzebne są bowiem kolejne badania.

