"Tampon prawie mnie zabił". Amputowali jej obie nogi

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w 2012 roku. Lauren Wasser w trakcie miesiączki używała tamponów. Zgodnie z zaleceniami produkty zmieniała regularnie co cztery godziny. Nagle modelka dostała bardzo wysokiej gorączki. Jej mama zadzwoniła po kilku godzinach po pomoc - Lauren nie odbierała telefonów. Przybyły na miejsce policjant zauważył, że młoda kobieta jest chora. Nie przypuszczał jednak, że potrzebuje natychmiastowej wizyty w szpitalu. 24-latka została sama. Kilka godzin później znaleziono ją nieprzytomną, leżącą twarzą w dół na ziemi. Jeżeli pomoc nadeszłaby dosłownie 10 minut później, Wasser nie przeżyłaby całej sytuacji.

Życie modelki zostało odratowane, jednak w jedną z kończyn wdała się gangrena. Konieczna była jej amputacja. Sześć lat po tragedii Wasser straciła drugą nogę. Dziś Lauren ma 36 lat i dość często wraca do tamtych trudnych momentów, aby przestrzegać kobiety przed używaniem poszczególnych środków.

