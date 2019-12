WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 mette-maritnorweska rodzina królewskasamoistne włóknienie płuc Hanna Szczesiak wczoraj (13:57) Mette-Marit przygotowuje się do świąt. Nie widać, że jest śmiertelnie chora Mette-Marit i jej mąż książę Haakon przygotowują się już do zbliżających się wielkimi krokami świąt Bożego Narodzenia. Opublikowano właśnie oficjalną fotografię norweskiej rodziny królewskiej. Księżna wygląda na wyjątkowo radosną. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Mette-Marit i jej rodzina przygotowują się do świąt (Getty Images) W październiku ubiegłego roku norweska rodzina królewska poinformowała, że Mette-Marit choruje na samoistne włóknienie płuc. Lekarze zakładali wtedy, że księżnej zostało od trzech do pięciu lat życia. Podczas pierwszego wystąpienia od czasu diagnozy Mette-Marit zapewniała, że nie zamierza rezygnować z obowiązków. Do tej pory wywiązuje się ze złożonej obietnicy. Mette-Marit z rodziną na świątecznej fotografii Na oficjalnym profilu norweskiej rodziny królewskiej na Instagramie pojawił się świąteczny portret. Na fotografii nie mogło zabraknąć króla Norwegii Haralda V i jego żony oraz ich syna – księcia Haakona wraz z Mette-Marit. Do zdjęcia zapozowały również dzieci książęcej pary – księżniczka Ingrid Aleksandra i książę Sverre Magnus. Nie pojawił się na nim Marius Borg Hoiby, nieślubny syn Mette-Marit z poprzedniego małżeństwa. Jego ojciec był oskarżony o posiadanie narkotyków i handel. Choć uroczym akcentem zdjęcia jest domek z piernika przygotowany przez dzieci z przedszkola Fridheim w Oslo, oczy wszystkich skierowane są w stronę Mette-Marit. Odkąd świat dowiedział się o jej chorobie, media i sympatycy rodziny królewskiej śledzą jej poczynania. Na najnowszym zdjęciu księżna wygląda przepięknie. Choć niektórym może być trudno uwierzyć, że jest chora, ona się nie poddaje. Od miesięcy stanowi inspirację i udowadnia, że diagnoza, nawet tak druzgocąca, nie musi być przeszkodą w cieszeniu się małymi rzeczami. Zobacz także: Siłaczki odc. 4. Nowy cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne