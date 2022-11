Mężczyźni często pomijają to miejsce. Podstawowy błąd w sypialni

Kultura. To ona mówi mężczyźnie: "Musisz wprowadzać kobietę w świat seksualności, być jej przewodnikiem, a jednocześnie dokonywać podboju seksualnego, eksplorować ten nieznany świat. A nawet jeśli nie czujesz się na siłach, to powinieneś udawać, że wszystko masz w małym palcu" - nomen omen. I znowu taka postawa chroni męskie ego. Tymczasem to przekonanie niesie ze sobą wiele krzywdy. Bo gdy dochodzi co do czego, to okazuje się, że w świecie realnym mężczyźni w wielu sytuacjach nie umieją sobie poradzić nie tylko z kobiecą seksualnością, ale także z własną. Jakże często w takich sytuacjach można usłyszeć dochodzący z sypialni męski głos, który mówi: "Dzisiaj nie jest zbyt dobry dzień na seks, ja się teraz zbytnio nie podnieciłem. To twoja wina, bo się nie przygotowałaś, nie założyłaś erotycznej bielizny, którą najbardziej lubię".