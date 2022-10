Prof. Zbigniew Lew-Starowicz: Pożądanie odczuwamy do inności

Kolejna kwestia to rzecz jasna pytanie, czy on będzie w stanie te pragnienia spełnić. Bo pojawiają się przecież i takie w stylu "krokodyla daj mi luby". Przytoczę historię z gabinetu: jeden z moich pacjentów unikał seksu oralnego, a jego partnerka marzyła o takiej formie bliskości. Okazało się, że choć jest czysta i zadbana, odrzuca go jej naturalny zapach. Oczywiście nie chciał mówić o tym wprost, by nie zrobić jej przykrości. Zachęciłem ich do otwartego dialogu. Ona zrozumiała, dlaczego ta forma seksu mu nie odpowiada. Doszli do porozumienia, że seksu oralnego uprawiać nie będą, ale za to ubogacą go w innych formach. Szczęśliwy finał, ale pragnienie jednak nie zostało zaspokojone.