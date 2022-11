"Mój mąż ze mną nie sypia". Gdy on woli seks w pojedynkę

- W pornografii wszystkie cechy płciowe są wyraźniejsze, większe, a przeżycia znacznie mocniejsze. W efekcie ten bodziec realny staje się mało atrakcyjny. To science fiction, które pokazuje pornografia, zaczyna być bardziej stymulujące, bardziej pożądane niż to, co jest realne. I wcale to nie musi dotyczyć tej konkretnej kobiety, tylko zainteresowania dostępnym w życiu realnym bodźcem, który nie jest tak przerysowany, jak ma to miejsce w filmach pornograficznych - tłumaczy psycholożka.