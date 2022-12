Mężczyźni o tych imionach mogą nie być stali w uczuciach. Jesteś na liście?

Patryk

Listę zamyka Patryk. To często mężczyzna wyjątkowo zamknięty w sobie, o skłonnościach do pracoholizmu. Są jednak osoby, dla których małomówność i idąca za tym tajemniczość to atut, który działa jak magnes. Patryk dość tradycyjnie podchodzi do związków, szukając odpowiedzialnej partnerki, szybko się jednak zniechęca i ma spore wymagania, dlatego jeśli ktoś ich nie spełnia, może dojść do spięć i zmiany obiektu uczuć. Dodatkowo pewnego rodzaju oschłość i prostolinijność osób noszących to imię sprawia, że potencjalnym kandydatkom nie jest łatwo z nim wytrzymać i często same rezygnują.