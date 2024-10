Miał burzliwe życie uczuciowe. Dla pierwszej żony porzucił aktorstwo

Krzysztof Kiersznowski miał bardzo burzliwe życie uczuciowe. Aktor chętnie opowiadał w mediach o swoich związkach. Okazuje się, że przez złamane serce, postanowił zaciągnąć się do wojska.

Krzysztof Kiersznowski pierwszą żonę poślubił latach 70. XX wieku, z którego doczekał się dwójki dzieci. Martine, była dyplomatką. To właśnie dla niej zrezygnował z pracy. "Ożeniłem się z Francuzką, która pracowała w ambasadzie, a po naszym ślubie skierowano ją do placówki w Irlandii. Wyjechaliśmy więc razem. Jako mąż dyplomatki nie mogłem pracować, chyba że jako wolontariusz" - mówił w jednym z wywiadów.

