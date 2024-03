Jest genderfluid. Nie da się ustalić jej tożsamości płciowej

Ruby Rose zawdzięcza międzynarodową sławę dzięki rolom w produkcjach, takich jak "Orange is the New Black" i "John Wick 2". Aktorka, która 20 marca 2024 roku obchodzi 38. urodziny, od lat wzbudza kontrowersje. Była dzieckiem, kiedy wyznała matce prawdę o swojej tożsamości.