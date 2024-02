Nie wiedzą jakiej płci jest ich dziecko. Napotykają szereg problemów

Urodziła interpłciowe dziecko

– Na początku widziałam w dziecku dziewczynkę. Później, jak lekarze mnie upewniali, że to chłopiec, że tak już ma i trzeba to naprawić, to chyba podświadomie zaczęłam wierzyć, że to chłopiec. Kupiłam nawet chłopięce ubranka i zabawki – mówi w rozmowie z dziennikarzami programu "Uwaga! TVN" pani Anna. Prawda okazała się jednak jeszcze bardziej skomplikowana.