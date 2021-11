"Zimowa pochwa". Mit czy prawdziwa przypadłość?

"Suche jesienne i zimowe powietrze pozbawia nasze ciała wilgoci, pozostawiając skórę odwodnioną i popękaną, a zatoki wysuszone. I chociaż jest to problem, o którym niewiele osób będzie chciało mówić otwarcie, to nasze waginy również mogą w tym czasie wejść w <tryb suszy>" – twierdzi położna w rozmowie z "The Sun".