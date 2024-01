Wskoczyła w cielistą sukienkę. W blasku fleszy wyglądała jak milion dolarów

W modzie kwiaty kwitną cały rok

Kolejny plus stawiamy za wzór kreacji. Kunsztowne hafty w formie pastelowych kwiatów sprawiły, że sukienka wyglądała jak jedna z tych prowadzących do tajemniczego ogrodu, który budzi się do życia i rozkwita po długiej zimie. Dzięki temu nawet filigranowa sylwetka Jenny Ortega nie zniknęła z pierwszego planu, ale tworzyła piękną całość z sukienką. Stylizacja dodała delikatności wyrazistej twarzy aktorki, mocno kojarzonej z charakterem kultowego serialu.