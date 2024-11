Gwiazda "M jak miłość" pozuje w body. Na nogi wsunęła najmodniejsze rajstopy

Michalina Sosna podzieliła się z internautami efektem sesji zdjęciowej. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała nowe fotki. Pozuje w odważnej stylizacji, która nawiązuje do bieliźnianego trendu. Jak z okładki!

Kolejny modowy powrót? Jeśli chodzi o rajstopy, to do tej pory rządziły modele w intensywnych kolorach. Burgundowe rajstopy, które ostatnio nosiły m.in. Olga Bołądź czy Maffashion to absolutny przebój jesieni i alternatywa dla czerni. Popularnością cieszyła się też biel. Takie rajstopy świetnie stylizuje Karolina Pisarek.

Rajstopy w kropeczki to nowy hit?

Teraz do łask wraca zapomniany print, który dodaje nieco retro, a zarazem współczesnego charakteru stylizacjom. Mowa o kropeczkach, które "zasiadają" ostatnio na nogach znanych Polek. Najpierw zauważyłyśmy je u Edyty Herbuś, później pokazała się w nich Katarzyna Warnke, teraz przyszła kolej na Michalinę Sosnę. Aktorka zdobyła popularność i sympatię Polaków dzięki roli Kamy w "M jak miłość". Michalina Sosna gra serialową dziewczynę Marcina (w tej roli Mikołaj Roznerski).

Trzeba przyznać, że ma smykałkę do mody, a o jej stylizacjach rozpisują się w sieci. Sosna aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami nagraniami zza kulis, zdjęciami swoich stylizacji czy ujęciami z życia prywatnego. Teraz opublikowała dwa kadry z sesji zdjęciowej, a my zwróciliśmy uwagę na jej stylizację.

Bieliźniany trend wciąż na topie

Choć na co dzień wybiera casual, teraz pokazała się w maksymalnie zmysłowym wydaniu. Michalina Sosna wskoczyła w czarne body z dość wyciętym dołem. Taki krój robi cuda z sylwetką! Świetnie podkreślił talię i optycznie wydłużył nogi.

Stylizacja serialowej Kamy to dowód na to, że bieliźniany trend ma się wyśmienicie. Biustonosze (np. w towarzystwie marynarek), majtki (zamiast spodni) i gorsety (to właśnie na nie wymieniamy klasyczne topy) zawojowały branżę mody i już nie "chowają się" w garderobach.

Michalina Sosna poszła podobnym tropem. Body w połączeniu z rajstopami w kropeczki wyglądało genialnie. Aktorka uniknęła wulgarnego efektu. Na ramiona narzuciła sztuczne futerko, a na stopy wsunęła czarne szpilki z noskiem w szpic. W takiej odsłonie raczej nie wyszłaby na ulicę, ale wystarczy dodać spódnicę albo szorty i mamy gotową stylizację, zgodną z najgorętszymi trendami.

