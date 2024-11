Rajstopy Sandry Kubickiej to petarda. Gładkie modele mogą się schować

Ostatnio głośno jest o kolorowych rajstopach. Jest to trend, który faktycznie dominuje od zeszłego sezonu. Ale tej jesieni najbardziej na prowadzenie wysuwa się jeszcze coś innego. Mowa o błyszczących rajstopach, które są uwielbiane przez polskie gwiazdy. Sprawdziłyśmy, jak je stylizują.

Kolej na Dodę, która słynie z odważnych stylizacji. Bawi się trendami, balansując między obciachem a gorącym hitem. Szalone kreacje, w których pokazuje się na scenie albo branżowych eventach. A jak stylizuje rajstopy z połyskiem ? Zestawiła je z białą suknią z imponującym rozcięciem. Białe kabaretki pokryte były srebrnymi cyrkoniami, co dało spektakularne efekt.

W jesienno-zimowym okresie wcale nie musimy rezygnować z ekstrawaganckich stylizacji. Wręcz przeciwnie. To doskonały moment, aby zaszaleć z dodatkami. Jak zapowiadają projektanci - przed nami era "glamour". Dlatego nie bójmy się świecących elementów.

Czarne rajstopy to przeżytek? Spójrzcie, co nosi Maffashion

Czarne rajstopy to przeżytek? Spójrzcie, co nosi Maffashion

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!